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DOS POLICÍAS HERIDOS

Clave policial: a casi una semana de la rapiña al residencial, qué se sabe hasta el momento

El efectivo de 48 años continúa grave y fue derivado al Hospital Policial, mientras que la otra funcionaria de 23 años está fuera de peligro.

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Se cumple una semana de la rapiña ocurrida en el residencial ubicado en el barrio Atahualpa.

Hasta el momento se sabe que actuaron entre 4 y 5 personas y que solo 3 ingresaron, estaban armados y fueron por la plata que estaba en la caja fuerte. Posteriormente, se supo que no había dinero allí.

La Policía recibió un aviso de un hurto consumado y cuando llegó se encontraron con los delincuentes que estaban disfrazados, simulando ser ancianos, y que dispararon contra ellos.

Fotos cedidas a Subrayado. Cámaras de seguridad captaron el movimiento de al menos dos de los delincuentes.
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Los individuos huyeron en un auto, quedando sangre en la escena y el ADN en la ropa.

Dos policías, uno de 48 años y una de 23 años, resultaron heridos en el ataque. El hombre continúa grave y fue derivado al Hospital Policial, mientras que la mujer está fuera de peligro.

Los compañeros de los funcionarios policiales llevan adelante una campaña para ayudarlos. Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de cuenta BROU 0013833953-00002 a nombre de Micaela Figueroa.

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