Clan Albín: condenan al dueño de la camioneta donde se hallaron armas de guerra, municiones y USD 30.000 en Parque Roosevelt

La Justicia condenó a un joven de 23 años, sin antecedentes penales, propietario de la camioneta donde el fin de semana fueron halladas armas de guerra, municiones y dinero en Parque Roosevelt.

De acuerdo con la sentencia a la que accedió Subrayado, el joven deberá cumplir 20 meses de prisión (cinco de efectiva y quince en libertad a prueba) por lavado de activos y ocultamiento, en régimen de reiteración real.

El condenado figura como propietario de la camioneta, una Volkswagen Tiguan. Dentro del vehículo, la Policía incautó tres fusiles, municiones, y USD 30 mil.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, en el marco de la Operación Nueva Era II, que ya había permitido la detención de Luis Fernando Fernández Albín y la imputación de integrantes del grupo criminal.

Entre lo incautado había un fusil Colt AR-10 con 13 cartuchos calibre 7,62x51, otro fusil con 25 cartuchos calibre .311 y un tercero con 24 municiones calibre .223.

Mensaje del ministro

El ministro del Interior, Carlos Negro, valoró el trabajo policial con un mensaje en su cuenta de X.

"Destacamos el trabajo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, tanto operativo como de inteligencia, que una vez más permite avanzar en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, afectando sus recursos y debilitando su accionar", escribió.