Civila asumió el Mides en un acto en Flor de Maroñas; destacó la igualdad, la justicia social y la transformación

Seguidamente, agradeció a todos los que militan por la causa de la dignidad humana en los distintos ámbitos de la sociedad. "Este equipo que hoy conformamos es un equipo soñado, está lleno de gente que ha entregado la vida a la causa de la dignidad humana de la justicia, de la libertad".

El jerarca comentó que no va a ser un tiempo fácil, pero sí de lucha y compromiso, para construir igualdad, emancipación, un pueblo más unido y organizado.

Además, se refirió a los votantes que no apoyaron al Frente Amplio, pero que quieren igualdad, justicia y libertad y aseguró que con ellos también van a caminar.

"Nosotros queremos comprometernos hoy como equipo, en colectivo, a hacerlo con escucha, a hacerlo con participación, a hacerlo con la gente siendo protagonista. A no burocratizarnos, a no convertir nuestros espacios en espacios de privilegio, a no sentirnos que estamos en un lugar superior a nadie. venimos también a aprender, a caminar juntos y a caminar en colectivo ".