Círculo Policial reclama investigación profunda por ataques a funcionarios

"No vamos a afiliarnos a todas esas hipótesis que están corriendo de que son narcos o delincuentes comunes. Desde el momento que no sabemos desde un punto de vista profesional, no podemos afirmar que es tal o cual", dijo Wilfredo Rijas, presidente del organismo.

"Se dice que se venden armas para Brasil en el mercado interno, yo quiero saber qué armas o si se han hecho incautaciones".

El presidente del Círculo se pregunta “quién va a parar esto y cuándo porque el tiempo que pasa se traduce en vidas”.

Sobre la sugerencia del fiscal Juan Gómez de colocar GPS en las armas de reglamento de los policías para prevenir y aclarar los robos, el presidente del Círculo entiende que sería ideal, pero que no hay tiempo para eso.

"Hay experiencia en el país de otras épocas que las cosas empezaron por las pintadas. La primera acción que ocurrió por los años 60, el primer indicio fue una pintada en la pared", sostuvo.

"No se puede elaborar una hipótesis si no hay un elemento que la sustente. Lo que sí pido, es que Inteligencia Policial es la que tiene que descubrir cuáles son los motivos".