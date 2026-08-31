Circulaba en moto a contra mano con un arma en la cintura y 10 cartuchos; fue detenido en un patrullaje en Punta Carretas

La Policía detuvo a un delincuente que circulaba en un moto con una pistola en la cintura y 10 cartuchos, en un patrullaje preventivo en Punta Carretas.

El procedimiento realizado por efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) se realizó en la tarde de este domingo en las inmediaciones de Parva Domus y Bulevar General Artigas.

El hombre de 26 años, poseedor de dos antecedentes penales, circulaba en una moto con las balizas encendidas y en sentido contrario.

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Al advertir la presencia policial, intentó ocultarse detrás de una camioneta, pero fue interceptado y registrado. Durante la inspección, los policías constataron que llevaba una pistola en la cintura.

Además, incautaron un cargador, 10 cartuchos calibre 9 mm, un teléfono celular, un chip de telefonía móvil, una llave de encendido, la libreta de propiedad de la motocicleta, un casco y la moto.

El delincuente se encuentra a disposición de la justicia.