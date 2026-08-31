La Policía detuvo a un delincuente que circulaba en un moto con una pistola en la cintura y 10 cartuchos, en un patrullaje preventivo en Punta Carretas.
Circulaba en moto a contra mano con un arma en la cintura y 10 cartuchos; fue detenido en un patrullaje en Punta Carretas
El delincuente de 26 años, poseedor de dos antecedentes penales, llevaba consigo 10 cartuchos calibre 9 mm, un teléfono celular, un chip de telefonía móvil, una llave de encendido, entre otros elementos.
El procedimiento realizado por efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) se realizó en la tarde de este domingo en las inmediaciones de Parva Domus y Bulevar General Artigas.
El hombre de 26 años, poseedor de dos antecedentes penales, circulaba en una moto con las balizas encendidas y en sentido contrario.
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Al advertir la presencia policial, intentó ocultarse detrás de una camioneta, pero fue interceptado y registrado. Durante la inspección, los policías constataron que llevaba una pistola en la cintura.
Además, incautaron un cargador, 10 cartuchos calibre 9 mm, un teléfono celular, un chip de telefonía móvil, una llave de encendido, la libreta de propiedad de la motocicleta, un casco y la moto.
El delincuente se encuentra a disposición de la justicia.
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