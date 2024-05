Cipriani dejó ASSE para trabajar en campaña con Delgado y no descarta ser candidato a intendente en Canelones

“Yo renuncio en esta fecha, es medio estratégico por si me toca jugar a una intendencia en Canelones ”, sostuvo. Cipriani trabajará en la campaña de Álvaro Delgado .

“Eso no me disgusta porque los temas de intendencias son de gestión. Hay que gestionarlas para dar el servicio que tienen que tener. Puede ser o no puede ser. Sí de continuar hoy o mañana en un gobierno junto a Álvaro Delgado. Esos temas municipales falta mucho”, dijo.