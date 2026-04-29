Cincuentones afirman que no fueron incluidos en hoja de ruta del Diálogo Social y piden reunión con Orsi

Integrantes del grupo de cincuentones se movilizaron este miércoles en el Centro y piden ser recibidos por el presidente Yamandú orsi. Alegan no estar incluidos en la hoja de ruta marcada por el gobierno en el Diálogo Social.

Ruben Litmanowicz indicó que en la campaña electoral les dijeron que lo referente a las inequidades jubilatorias se iba a incluir en el Diálogo Social. "Participamos en todos los conversatorios, tuvimos una audiencia con el comité ejecutivo y nos dijeron que no estábamos en la hoja de ruta. Es una injusticia no reparada y reclamamos justicia, que se repare", afirmó.

Litmanowicz sostuvo que no se contemplaron sus aspiraciones y recordó que propusieron resignar la retroactividad para abrir las puertas al diálogo. Laura Pereyra, integrante del grupo, dijo que en diciembre presentaron una carta dirigida a Orsi y esperan una audiencia para explicarle su situación al mandatario.

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