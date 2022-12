Cinco radares móviles comenzarán a multar en rutas nacionales: mirá desde cuándo

La Policía Caminera no informará sobre la ubicación de los radares móviles, para que la fiscalización sea efectiva

Desde el 21 de diciembre próximo se incorporarán los aparatos, y hasta los primeros días de enero funcionarán sin fiscalizar, para notificar a los conductores. “Por supuesto que no se va a comunicar el lugar porque si no, no sería efectivo”, señaló Briozo.