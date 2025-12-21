RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTE DOMINGO

Cinco personas están detenidas tras causar desorden y efectuar disparos en local comercial, en Maldonado

Los efectivos policiales intervinieron un vehículo cuyo conductor presentaba una herida de arma de fuego en el miembro inferior izquierdo e incautaron un arma de fuego.

policia-maldonado-centro-patrullero

La Policía de Maldonado detuvo a cinco personas que protagonizaron un desorden y efectuaron disparos en un local comercial.

El servicio de emergencias 911 recibió una llamado en la mañana de este domingo que alertaba sobre un desorden en un local comercial ubicado por Bulevar Artigas, en la ciudad de Maldonado.

A través del sistema de visualización, personal del Centro Comando Unificado constató la presencia de personas armadas en el lugar efectuando disparos.

Foto cedida a Subrayado. Arma incautada al agresor en el bar en Manga.
Seguí leyendo

Requerido por homicidio se tiroteó con la Policía tras amenazar a personas en un bar: recibió 7 disparos y está grave

Una vez en la escena, mediante las cámaras de seguridad, los efectivos detectaron que uno de los involucrados se había retirado del lugar en un vehículo de color rojo, vistiendo remera negra y pantalón jean color gris.

El vehículo fue intervenido en Bulevar Artigas casi Francisco Martínez y su conductor presentaba una herida de arma de fuego en el miembro inferior izquierdo. El hombre iba acompañado por otros cuatro mayores de edad, algunos de ellos con antecedentes penales, indicó la Jefatura de Policía de Maldonado.

En el auto había un arma de fuego, un revólver marca Rossi, calibre 38.

También, mediante las cámaras, los policías constataron que otro de los hombres que portaba un arma de fuego se había retirado del lugar como acompañante en una motocicleta de color negro, por lo que viene siendo buscado por la Policía.

El caso está bajo la órbita de la fiscal de 2° Turno.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas
HASTA LAS 20 HORAS

Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas
RAFAEL Y TENIENTE GALEANO

Una mujer de 47 años muerta y cuatro jóvenes baleados dejó un tiroteo en la madrugada en Piedras Blancas
EL INFORME

Tres días de tiempo inestable: fin de semana con lluvias y algunas tormentas, pronostica Nubel Cisneros
FISCALÍA DE ESTUPEFACIENTES

Imputaron a tres integrantes de la banda de los Suárez, algunos estrechos colaboradores del Betito
HASTA LAS 17 HORAS

Rige una advertencia de Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 15 departamentos

Te puede interesar

Un hombre en situación de calle y con problemas de salud fue encontrado muerto en barrio Sur
FLORIDA Y MALDONADO

Un hombre en situación de calle y con problemas de salud fue encontrado muerto en barrio Sur
Ministerio del Interior
CIUDAD VIEJA

Persecución terminó con un hombre detenido que circulaba en un auto con cocaína, tusi, éxtasis y marihuana
Homicidio en Salto: un joven mató a su cuñado de varias puñaladas en plena vía pública video
EL AGRESOR ESTÁ DETENIDO

Homicidio en Salto: un joven mató a su cuñado de varias puñaladas en plena vía pública

Dejá tu comentario