Cinco personas están detenidas tras causar desorden y efectuar disparos en local comercial, en Maldonado

La Policía de Maldonado detuvo a cinco personas que protagonizaron un desorden y efectuaron disparos en un local comercial.

El servicio de emergencias 911 recibió una llamado en la mañana de este domingo que alertaba sobre un desorden en un local comercial ubicado por Bulevar Artigas, en la ciudad de Maldonado.

A través del sistema de visualización, personal del Centro Comando Unificado constató la presencia de personas armadas en el lugar efectuando disparos.

Seguí leyendo Requerido por homicidio se tiroteó con la Policía tras amenazar a personas en un bar: recibió 7 disparos y está grave

Una vez en la escena, mediante las cámaras de seguridad, los efectivos detectaron que uno de los involucrados se había retirado del lugar en un vehículo de color rojo, vistiendo remera negra y pantalón jean color gris.

El vehículo fue intervenido en Bulevar Artigas casi Francisco Martínez y su conductor presentaba una herida de arma de fuego en el miembro inferior izquierdo. El hombre iba acompañado por otros cuatro mayores de edad, algunos de ellos con antecedentes penales, indicó la Jefatura de Policía de Maldonado.

En el auto había un arma de fuego, un revólver marca Rossi, calibre 38.

También, mediante las cámaras, los policías constataron que otro de los hombres que portaba un arma de fuego se había retirado del lugar como acompañante en una motocicleta de color negro, por lo que viene siendo buscado por la Policía.

El caso está bajo la órbita de la fiscal de 2° Turno.