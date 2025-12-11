Requerido por homicidio se tiroteó con la Policía tras amenazar a personas en un bar: recibió siete disparos y está grave

Un hombre armado se tiroteó con policías luego de amenazarlos a ellos y a otras cuatro personas que estaban en un bar del barrio montevideano Manga . Ocurrió a las dos de la madrugada de este miércoles.

La Policía había llegado al lugar tras un llamado al 911 por un caso de violencia doméstica. Cuando los efectivos llegaron, los testigos estaban afuera y el agresor seguía dentro del local, con un arma en la mano. Según la Policía, apuntó a los presentes y allí fue cuando comenzó el intercambio de disparos .

El hombre fue baleado y los policías lo llevaron en un patrullero a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas. De acuerdo con el parte médico, recibió siete disparos: uno en el pecho, otro en las costillas, uno en la parte baja del abdomen, uno en el hombro y tres en la pierna derecha. Seis proyectiles le quedaron alojados y permanece internado grave.

La Policía informó que tiene 9 antecedentes penales, el último de noviembre de 2020 por rapiña especialmente agravada. Además estaba requerido por siete delitos cometidos en Montevideo, Canelones y Lavalleja entre enero de 2024 y setiembre de 2025. Uno de ellos es un homicidio de 2023 cometido en ruta 8 y otro es una rapiña cometida en el shopping de Las Piedras.

Al momento del arresto le incautaron una pistola calibre 32 con cuatro cartuchos. Antes de ser detenido había gritado, desde adentro del bar, “a mí me van a tener que matar para llevarme”. El episodio quedó registrado en las cámaras del local, lugar peritado por Policía Científica.

Por su estado de salud, los investigadores aún no han podido tomarle declaración. No hubo otras víctimas.