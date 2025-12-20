Incendio en dos apartamentos de un edificio en la zona de Tres Cruces obligó a la evacuación de 340 personas

Un incendio en dos apartamentos de un edificio de bulevar Artigas en la zona de Tres Cruces, obligó a la evacuación de 340 personas.

El director de Comunicación de Bomberos, Víctor Fagúndez, explicó a Subrayado que cuando el personal llegó al lugar había gran concentración de humo. El predio se trata de dos torres de apartamentos donde viven unas 110 familias.

Bomberos comenzó a trabajar en una unidad del cuarto piso, que tuvo desprendimiento de objetos encendidos a través de los ductos de ventilación hacia un apartamento del primer piso.

En las dos unidades hubo pérdidas importantes con gran concentración de humo en todo el edificio, indicó Fagúndez. Pasadas las 17 horas, el fuego fue controlado. El incidente no dejó personas lesionadas. Horas después del siniestro, Bomberos autorizó el reingreso de las familias. Ahora, se investigan las causas.

Temas de la nota incendio

apartamentos

edificio

Tres Cruces