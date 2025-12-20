RECIBÍ EL NEWSLETTER
BULEVAR ARTIGAS

Incendio en dos apartamentos de un edificio en la zona de Tres Cruces obligó a la evacuación de 340 personas

El fuego afectó una unidad del cuarto piso, que tuvo desprendimiento de objetos encendidos a través de los ductos de ventilación hacia un apartamento del primer piso. El incidente no dejó lesionados.

El director de Comunicación de Bomberos, Víctor Fagúndez, explicó a Subrayado que cuando el personal llegó al lugar había gran concentración de humo. El predio se trata de dos torres de apartamentos donde viven unas 110 familias.

Bomberos comenzó a trabajar en una unidad del cuarto piso, que tuvo desprendimiento de objetos encendidos a través de los ductos de ventilación hacia un apartamento del primer piso.

Foto: Subrayado. Incendio en predio de una casa en La Teja, Montevideo.
En las dos unidades hubo pérdidas importantes con gran concentración de humo en todo el edificio, indicó Fagúndez. Pasadas las 17 horas, el fuego fue controlado. El incidente no dejó personas lesionadas. Horas después del siniestro, Bomberos autorizó el reingreso de las familias. Ahora, se investigan las causas.

