Cinco personas condenadas por 87 estafas mediante redes sociales por más de 380.000 pesos

Cinco personas fueron condenadas por 87 estafas mediante redes sociales en una indagatoria del Departamento de Investigaciones de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.

El modus operandi era el mismo. Los estafadores ofrecían diversos artículos a precios más bajos que los del mercado, recibían los pagos pero no enviaban los productos y bloqueaban a las víctimas. El monto total de las maniobras fue de 380.677 pesos.

Tras la primera denuncia, la Policía identificó un comercio involucrado y a varias personas, así como los celulares utilizados para contactar a las víctimas y los comprobantes de pago. En total, se identificaron a 20 involucrados.

Se realizaron cuatro allanamientos y una requisa en la cárcel de Treinta y Tres, donde se encontraban recluidas cuatro personas vinculadas al caso. Además, fueron detenidas cinco personas.

Tras la audiencia judicial, se condenó a C.M.P., de 42 años, por dos delitos de estafa, y a W.D.M.L., de 30 años, por cuatro delitos de estafa en calidad de autor, a título de dolo directo. Ambos deberán cumplir 10 meses de prisión efectiva.

Asimismo, se condenó a C.P.B., de 56 años; Y.N.C.B., de 35 años; y A.G.S.M., de 40 años, por más de cinco delitos de estafa. Deberán cumplir con penas en régimen de libertad a prueba, con la obligación de prestar servicios comunitarios por tres meses y presentarse una vez por semana en la comisaría.