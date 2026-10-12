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SE LLEVARON LA MERCADERÍA

"Dame todo porque te pego un tiro": delincuentes armados amenazaron y rapiñaron a un repartidor en Colón

La Policía encontró la camioneta a la media hora, pero ya sin la mercadería. "Por lo menos la camioneta la dejaron entera", dijo el trabajador.

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Delincuentes armados rapiñaron a un repartidor que subía a su camioneta en la zona de Colón.

El trabajador dijo a Subrayado que estaba repartiendo productos y cuando fue a subir al vehículo lo encañonaron dos individuos, uno por la puerta del acompañante y otro por la del conductor.

"Dame todo porque te pego un tiro (...) me apuntaron varias veces como para poder pegarme un tiro y, por suerte no sucedió nada", comentó a Subrayado.

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Y agregó: "En el momento que iba a subir al vehículo me encañonaron de a dos, uno por la puerta del acompañante y otro por la puerta del conductor, me bajaron, me sacaron lo que es documentos, la camioneta, me amenazaron, me apuntaron con dos armas de fuego y lo único que hice fue entregarles la camioneta y se fueron. Fue todo tan rápido que no me dio tiempo para nada".

La camioneta estaba cargada con mercadería. La Policía la encontró a la media hora, pero ya estaba vacía. "Por lo menos la camioneta la dejaron entera", destacó.

En el caso trabajó personal de Grupo PADO y el helicóptero del Ministerio del Interior.

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