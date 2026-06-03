Cinco condenados por una red de microtráfico en Pando; uno también recibió pena por homicidio agravado

La Justicia condenó a cinco hombres tras la operación Élide, una investigación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas que desarticuló una organización dedicada al microtráfico en el barrio Estadio de la ciudad de Pando, en Canelones.

Según la resolución a la que accedió Subrayado, la condena más severa fue para uno de los integrantes de la banda: cinco años y seis meses de prisión por organización y financiamiento de actividades vinculadas al narcotráfico, negociación de estupefacientes, depósito de armas y municiones, hurto especialmente agravado, incendio agravado y homicidio agravado como coautor. De la resolución judicial no surge a qué homicidio corresponde esa condena.

Además, otro hombre fue condenado a tres años de cárcel por suministro de drogas, depósito de armas y municiones y receptación. Dos integrantes más recibieron penas de tres años de cárcel por suministro de drogas, mientras que un quinto condenado recibió dos años y tres meses de penitenciaría por el mismo delito. Otro de los sentenciados a tres años también fue condenado por depósito de armas y municiones.

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Los allanamientos habían terminado en la detención de ocho personas. Según informó el Ministerio del Interior, el trabajo de inteligencia de la Brigada Nacional Antidrogas permitió identificar varias viviendas utilizadas para el acopio y comercialización de drogas, así como las casas desde donde se coordinaban las actividades de la organización.

En coordinación con la Fiscalía de Pando de 2º turno, la Policía realizó once allanamientos y logró cuatro órdenes de detención.

Durante los procedimientos fueron incautadas tres pistolas calibre 9 milímetros, dos revólveres, siete cargadores para pistolas 9 milímetros —cuatro de ellos con capacidad para 30 municiones— y 424 municiones de distintos calibres, informó entonces Subrayado.

También fueron encontrados 200 envoltorios con sustancias estupefacientes, varios paquetes con sustancia vegetal, cerca de 300.000 pesos, 34.000 pesos falsos en billetes de 1.000 y 2.000 pesos, dos vehículos, una moto de alta cilindrada con el motor limado, 19 celulares, balanzas de precisión y cámaras de vigilancia.