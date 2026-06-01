Ocho detenidos en 11 allanamientos para desarticular una banda dedicada al microtráfico de drogas en Pando

Ocho personas fueron detenidas en el marco de la operación Élide, un procedimiento de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en el barrio Estadio de la ciudad de Pando, en Canelones, que permitió desarticular una organización delictiva dedicada al microfráfico de drogas, y relacionada con distintos hechos de violencia en la zona.

El trabajo de inteligencia desarrollado por el personal de la Brigada Nacional Antidrogas permitió identificar varias casas utilizadas para el acopio de drogas y su posterior comercialización, así como otras viviendas de los encargados de organizar, coordinar y dirigir las actividades delictivas.

En coordinación con la Fiscalía de Pando de 2º turno se ejecutaron once allanamientos y cuatro órdenes de detención. Además, de los detenidos, se incautaron tres pistolas calibre 9mm, dos revólveres, siete cargadores para pistolas 9mm (cuatro con capacidad para 30 municiones) y 424 municiones de diferentes calibres.

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La Policía encontró también 200 envoltorios con sustancias estupefacientes y varios paquetes con sustancia vegetal. Además, unos 300.000 pesos y 34.000 pesos en billetes de 1.000 y 2.000 pesos falsos. También, dos vehículos y una moto de alta cilindrada con motor limado, 19 celulares, balanzas de precisión y cámaras de videovigilancia.

Los detenidos están a disposición de la Fiscalía.