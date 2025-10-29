Cinco condenados tras la incautación de miles de cajillas de cigarros en Paso de la Arena

La Justicia condenó este martes a cinco personas por asociación para delinquir agravada y contrabando, luego de que las autoridades incautaran en Paso de la Arena (oeste de Montevideo) 200 cajas grandes de cigarros .

De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, en su mayoría, recibieron una pena de 18 meses de libertad a prueba, con medidas a cumplir.

La incautación la hicieron la Fuerza Aérea y la Aduana el viernes, durante un allanamiento donde funcionaba un centro de acopio y distribución de cigarrillos de origen ilícito-extranjero. Y desde allí se transportaba a diversos puntos del país.

Los cigarrillos incautados son de marca Gift, de procedencia paraguaya. Fueron hallados, además, tres vehículos. Todo, está valuado en $25 millones, afirmaron las autoridades.

cigarrilos incautacion paso de la arena

La investigación la asumió la fiscal de Flagrancia de 8° turno, Sandra Fleitas.