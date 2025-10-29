La Justicia condenó este martes a cinco personas por asociación para delinquir agravada y contrabando, luego de que las autoridades incautaran en Paso de la Arena (oeste de Montevideo) 200 cajas grandes de cigarros.
Cinco condenados tras la incautación de miles de cajillas de cigarros en Paso de la Arena
La Justicia dispuso que la mayoría cumpla 18 meses de libertad a prueba, con medidas. Todo lo incautado asciende a $25 millones, dijeron las autoridades.
De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, en su mayoría, recibieron una pena de 18 meses de libertad a prueba, con medidas a cumplir.
La incautación la hicieron la Fuerza Aérea y la Aduana el viernes, durante un allanamiento donde funcionaba un centro de acopio y distribución de cigarrillos de origen ilícito-extranjero. Y desde allí se transportaba a diversos puntos del país.
Hay seis personas detenidas e incautaron 200 cajas de cigarros en centro de acopio y distribución
Los cigarrillos incautados son de marca Gift, de procedencia paraguaya. Fueron hallados, además, tres vehículos. Todo, está valuado en $25 millones, afirmaron las autoridades.
La investigación la asumió la fiscal de Flagrancia de 8° turno, Sandra Fleitas.
