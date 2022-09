Cierre Expo Prado: ministro Fernando Mattos defendió al malla oro y lo calificó de "líder"

El secretario de Estado hizo referencia al "malla oro" que muchos "no han entendido o han utilizado de forma despectiva". Indicó que se trata de un líder que es parte de un equipo "que tira otros sectores hacia adelante". Visitantes provenientes del exterior elogian el sector agropecuario al igual que la política que lo respalda. Según Mattos, Uruguay está situado entre los 10 principales actores en el comercio mundial de varios rubros. "Debemos de estar orgullosos de tener un malla oro porque lejos estamos de aquel concepto de que el agro no invierte, que no emplea", señaló.