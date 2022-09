Cierre de Expo Prado: el sector agropecuario es "el motor del país", dijo presidente de ARU

Para Valdés, la Asociación Rural del Uruguay persigue el desarrollo de los intereses agropecuarios y vela por los intereses de los productores y trabajadores del medio rural. Dijo que no "presenta quejas" sino aportes que tienen como finalidad el bienestar de los uruguayos y busca una mejora de los recursos estatales. Sobre la realidad de los productores y los reclamos de las gremiales indicó que "quienes nos señalan como permanentes críticos, no entienden o no quieren entender cuál es el ánimo que motiva nuestro accionar".