Una participación histórica, la más alta en cuatro décadas, marcó este domingo las elecciones legislativas anticipadas en España, en las que el socialista Pedro Sánchez se juega su continuidad. Los primeros sondeos informados por medios españoles dan ganador al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y con lugres en el legislativo al VOX de Santiago Abascal.

A las 17:00 GMT, la participación superaba el 68% del censo electoral, un récord en al menos 40 años, según datos del Ministerio del Interior.

Los colegios electorales cerraron este domingo a las 20:00 locales en gran parte de España. Solo los electores del archipiélago de Canarias, donde hay una diferencia de una hora menos, podrán seguir votando hasta las 21:00 de Madrid.

La movilización sin precedentes añadió más incertidumbre a unos comicios marcados por una profunda polarización y la posibilidad de que Vox llegue al Gobierno por primera vez en medio siglo. En desarrollo. FUENTE: Con información de AFP

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