Científica y Bomberos reinspeccionaron túneles y alcantarillas de Ciudad Vieja tras el intento de robo a un banco

Policía Científica y Bomberos trabajaron este viernes en las alcantarillas y túneles de Ciudad Vieja, donde fue descubierto el intento de robo a un banco.
Los efectivos utilizaron un escáner 360 que permite tener otra visión del alcantarillado. La conclusión que maneja la Policía a esta hora es que los delincuentes iban por el BBVA.
Los efectivos hicieron una reinspección con un escáner 360 para tener otra visión dentro del alcantarillado. Había alcantarillas abiertas a la altura de las calles Cerrito y Zabala, zona donde se encuentran los bancos BBVA, Itaú y BROU.
La conclusión que maneja la Policía a esta hora es que los delincuentes iban por el BBVA.
Los delincuentes cavaron un túnel desde Colón y 25 de Mayo hacia la red de alcantarillado y luego otro de 8 metros para poder llegar a la entidad bancaria.
