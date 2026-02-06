Científica y Bomberos reinspeccionaron túneles y alcantarillas de Ciudad Vieja tras el intento de robo a un banco

Foto: Subrayado.

Policía Científica y Bomberos trabajaron este viernes en las alcantarillas y túneles de Ciudad Vieja, donde fue descubierto el intento de robo a un banco.

Los efectivos hicieron una reinspección con un escáner 360 para tener otra visión dentro del alcantarillado. Había alcantarillas abiertas a la altura de las calles Cerrito y Zabala, zona donde se encuentran los bancos BBVA, Itaú y BROU.

La conclusión que maneja la Policía a esta hora es que los delincuentes iban por el BBVA.

Los delincuentes cavaron un túnel desde Colón y 25 de Mayo hacia la red de alcantarillado y luego otro de 8 metros para poder llegar a la entidad bancaria. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2019897610824450338&partner=&hide_thread=false #AHORA | Bomberos y Policía Científica trabajan en los túneles de Ciudad Vieja, en lo que es la reinspección de los mismos. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/WzErUrmxWY — Subrayado (@Subrayado) February 6, 2026

