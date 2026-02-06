RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRITO Y ZABALA

Científica y Bomberos reinspeccionaron túneles y alcantarillas de Ciudad Vieja tras el intento de robo a un banco

Los efectivos utilizaron un escáner 360 que permite tener otra visión del alcantarillado. La conclusión que maneja la Policía a esta hora es que los delincuentes iban por el BBVA.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Los efectivos hicieron una reinspección con un escáner 360 para tener otra visión dentro del alcantarillado. Había alcantarillas abiertas a la altura de las calles Cerrito y Zabala, zona donde se encuentran los bancos BBVA, Itaú y BROU.

La conclusión que maneja la Policía a esta hora es que los delincuentes iban por el BBVA.

Bomberos trabaja en el combate de un incendio en Cerros Azules; las llamas ya consumieron 1 hectárea

Los delincuentes cavaron un túnel desde Colón y 25 de Mayo hacia la red de alcantarillado y luego otro de 8 metros para poder llegar a la entidad bancaria.

