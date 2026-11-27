La Intendencia de Maldonado resolvió poner bandera sanitaria por la situación del agua en Laguna del Sauce, en la que hay presencia de cianobacterias.
Cianobacterias en Laguna del Sauce: Intendencia de Maldonado colocó bandera sanitaria
La comuna explica que "las cianobacterias son un filo de bacterias microscópicas fotosintéticas que obtienen energía produciendo oxígeno" y que pueden afectar a las personas.
Desde la comuna hacen seguimiento y evalúan las condiciones del agua.
"La playa de Laguna del Sauce presentó color verde en sus aguas debido a la presencia de cianobacterias, motivo por el cual se instruyó a los guardavidas para la colocación de dicha bandera", señala el comunicado, que explica que "las cianobacterias son un filo de bacterias microscópicas fotosintéticas que obtienen energía produciendo oxígeno".
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Algunas de estas algas pueden liberar toxinas que afectan la piel, las mucosas y el sistema digestivo, por lo que la recomendación es no bañarse.
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