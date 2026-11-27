La Intendencia de Maldonado resolvió poner bandera sanitaria por la situación del agua en Laguna del Sauce, en la que hay presencia de cianobacterias.

Desde la comuna hacen seguimiento y evalúan las condiciones del agua.

"La playa de Laguna del Sauce presentó color verde en sus aguas debido a la presencia de cianobacterias, motivo por el cual se instruyó a los guardavidas para la colocación de dicha bandera", señala el comunicado, que explica que "las cianobacterias son un filo de bacterias microscópicas fotosintéticas que obtienen energía produciendo oxígeno".

Algunas de estas algas pueden liberar toxinas que afectan la piel, las mucosas y el sistema digestivo, por lo que la recomendación es no bañarse.

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