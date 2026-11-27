La brigada de guardavidas de Maldonado lamentó la tragedia ocurrida en playa Chihuahua, donde se ahogó una turista argentina. Instó a bañistas a extremar los cuidados luego de sumarse un rescate en la playa de Piriápolis.

También se refirieron a la importancia de que se tomen los recaudos necesarios cuando el servicio de salvavidas no está instalado.

"A veces uno se baña en la orilla y hay una corriente retorno igual. Al no tener conocimiento, pueden pasar estas cosas. Creemos que pasó eso ayer", explicó sobre este hecho, Marcelo Simoncelli, de la brigada de guardavidas de Maldonado.

Además, se refirió a un caso de este jueves, cuando un guardavidas entrenaba por la costa de Piriápolis y debió ingresar a agua para rescatar a una mujer que estaba junto a su familia.

"En situación de riesgo una señora, y por suerte pasó y la pudo rescatar. Sino capaz que estaríamos lamentando otra víctima", añadió.