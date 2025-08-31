Un accidente de tránsito grave ocurrió en las últimas horas en El Pinar –Canelones– entre una moto y una bicicleta. Fue en el cruce de las avenidas Giannattasio y De los Médanos.
Choque entre una bicicleta y una moto en El Pinar deja una joven de 20 años grave
La joven de 20 años circulaba en bicicleta. La moto era conducida por otro joven, de 23 años.
En la bicicleta circulaba una joven de 20 años que tuvo la peor parte: fue trasladada grave al Hospital de Clínicas, en Montevideo. Los médicos le diagnosticaron traumatismo de cráneo. Está internada en CTI.
En tanto la moto era conducida por un joven de 23 años que sufrió traumatismo en el pie derecho y algunos raspones, informó la policía local.
Seguí leyendo
Accidente en ruta 9: murió el conductor de una moto tras chocar de frente con un auto
El examen de alcoholemia que le fue practicado dio resultado cero. El caso cayó en manos de la fiscal Cristina Falcomer, que buscará determinar responsabilidades.
En la escena trabajó la Policía Científica.
Temas de la nota
Lo más visto
advertencia meteorológica
Gran parte del país bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes
las imágenes
Inédito: trasladaron por Montevideo una columna de 80 metros de largo y 400 toneladas de peso
Sociedad
Tras conflicto, llegaron primeras embarcaciones pesqueras con 50 toneladas
DOS DETENIDOS
Buscan en Maldonado a un hombre y su sobrino, desaparecidos de una casa donde la Policía incautó drogas
homicidio en montevideo
Dejá tu comentario