Choque entre una bicicleta y una moto en El Pinar deja una joven de 20 años grave

Foto de archivo. Avenida Giannattasio, en Ciudad de la Costa (Canelones).

Un accidente de tránsito grave ocurrió en las últimas horas en El Pinar –Canelones– entre una moto y una bicicleta. Fue en el cruce de las avenidas Giannattasio y De los Médanos.

En la bicicleta circulaba una joven de 20 años que tuvo la peor parte: fue trasladada grave al Hospital de Clínicas, en Montevideo. Los médicos le diagnosticaron traumatismo de cráneo. Está internada en CTI.

En tanto la moto era conducida por un joven de 23 años que sufrió traumatismo en el pie derecho y algunos raspones, informó la policía local.

Seguí leyendo Accidente en ruta 9: murió el conductor de una moto tras chocar de frente con un auto

El examen de alcoholemia que le fue practicado dio resultado cero. El caso cayó en manos de la fiscal Cristina Falcomer, que buscará determinar responsabilidades.

En la escena trabajó la Policía Científica.