Un camión con zorra que circulaba por ruta 1 hacia el Centro de Montevideo chocó contra un auto Chevrolet en el cruce con Santín Carlos Rossi, que es con semáforos.
Choque entre un camión y un auto en accesos a Montevideo dejó a un conductor herido
El accidente ocurrió en el cruce de ruta 1 y Santín Carlos Rossi, en los accesos a Montevideo. El conductor del auto fue trasladado a un centro de salud.
Según la información primaria, el camión impactó al auto y lo arrastró varios metros. El conductor del auto resultó herido y fue trasladado a un centro de salud. En tanto, el conductor del camión resultó ileso.
Las autoridades trabajan para determinar cuál de los dos vehículos no respetó el semáforo.
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Durante la mañana, hay un carril obstruido en el acceso hacia el Centro de Montevideo.
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