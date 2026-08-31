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Choque entre un camión y un auto en accesos a Montevideo dejó a un conductor herido

El accidente ocurrió en el cruce de ruta 1 y Santín Carlos Rossi, en los accesos a Montevideo. El conductor del auto fue trasladado a un centro de salud.

Hay un carril obstruido en dirección al Centro, en los accesos a Montevideo.

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Un camión con zorra que circulaba por ruta 1 hacia el Centro de Montevideo chocó contra un auto Chevrolet en el cruce con Santín Carlos Rossi, que es con semáforos.

Según la información primaria, el camión impactó al auto y lo arrastró varios metros. El conductor del auto resultó herido y fue trasladado a un centro de salud. En tanto, el conductor del camión resultó ileso.

Las autoridades trabajan para determinar cuál de los dos vehículos no respetó el semáforo.

Foto: Policía Caminera.
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Durante la mañana, hay un carril obstruido en el acceso hacia el Centro de Montevideo.

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