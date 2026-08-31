Choque entre un camión y un auto en accesos a Montevideo dejó a un conductor herido

Hay un carril obstruido en dirección al Centro, en los accesos a Montevideo.

Un camión con zorra que circulaba por ruta 1 hacia el Centro de Montevideo chocó contra un auto Chevrolet en el cruce con Santín Carlos Rossi, que es con semáforos.

Según la información primaria, el camión impactó al auto y lo arrastró varios metros. El conductor del auto resultó herido y fue trasladado a un centro de salud. En tanto, el conductor del camión resultó ileso.

Las autoridades trabajan para determinar cuál de los dos vehículos no respetó el semáforo.

Durante la mañana, hay un carril obstruido en el acceso hacia el Centro de Montevideo.