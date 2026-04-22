"La alerta no ha culminado, estamos arriba del tema", dijo el ministro del Interior sobre amenazas de tiroteo en varios liceos

El ministro del Interior Carlos Negro fue consultado este miércoles en rueda de prensa sobre las amenazas de tiroteos realizadas por estudiantes en decenas de liceos del todo el país.

“La alerta no ha culminado, estamos arriba del tema, sabemos de la preocupación que genera en los papás, en los centros educativos, estamos atendiendo el fenómeno y no le restamos importancia de ninguna manera, pero confiamos en que esto no pase a mayores”, dijo el ministro.

Consultado si había armas adentro de los centros de enseñanza, Negro respondió: “En los centros educativos no hay armas. Donde hay armas en la población civil. Como ya lo hemos dicho muchísimas veces hay una preocupación muy grande por parte de las autoridades del Ministerio del Interior por la proliferación de armas, ilegales muchas de ellas, entre la población civil, por eso al fenómeno hay que prestarle mucha atención”.