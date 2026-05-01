Choque entre un auto y un camión de bomberos en la Interbalnearia dejó dos heridos

Foto: Policía de Canelones. Accidente en ruta Interbalnearia.

Un choque entre un auto y un camión de bomberos dejó dos personas heridas en la ruta Interbalnearia, a la altura del kilómetro 49, en Parque del Plata. Ocurrió en la noche de este jueves.

Según informó la Policía, el camión circulaba hacia el oeste cuando impactó con el auto, que había ingresado a la ruta y giraba para tomar la calle 9 en sentido norte.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del auto resultaron lesionados y fueron trasladados a centros de salud. El conductor del camión de bomberos no tuvo lesiones.

El vehículo de bomberos se dirigía a una emergencia con las luces y la sirena encendidas, afirmó la Policía. El caso fue derivado a la Fiscalía de Atlántida.