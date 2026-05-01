Un choque entre un auto y un camión de bomberos dejó dos personas heridas en la ruta Interbalnearia, a la altura del kilómetro 49, en Parque del Plata. Ocurrió en la noche de este jueves.
Choque entre un auto y un camión de bomberos en la Interbalnearia dejó dos heridos
Ocurrió a la altura del kilómetro 49, en Parque del Plata. Los ocupantes del auto fueron trasladados a centros de salud.
Según informó la Policía, el camión circulaba hacia el oeste cuando impactó con el auto, que había ingresado a la ruta y giraba para tomar la calle 9 en sentido norte.
Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del auto resultaron lesionados y fueron trasladados a centros de salud. El conductor del camión de bomberos no tuvo lesiones.
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El vehículo de bomberos se dirigía a una emergencia con las luces y la sirena encendidas, afirmó la Policía. El caso fue derivado a la Fiscalía de Atlántida.
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