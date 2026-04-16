Choque entre ómnibus y bicicleta en el Cerro termina con un hombre de 46 años muerto

Un accidente de tránsito fatal ocurrió en la noche de este miércoles en la esquina de Río de Janeiro y Rusia, en el barrio Cerro, donde un ómnibus del transporte urbano y una bicicleta chocaron.

Cuando llegó la Policía, encontró a un hombre de 46 años tirado en el piso, junto a la bicicleta, y a pocos metros el ómnibus involucrado. Personal médico constató su fallecimiento en el lugar.

El chofer del ómnibus, de 47 años, declaró que circulaba por la calle Río de Janeiro y que al llegar al cruce con Rusia fue sorprendido por la derecha por la bicicleta, sin poder evitar el choque.

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Policía Científica trabajó en la escena y halló, entre las piernas de la víctima, $945 y un ladrillo de pasta base. La víctima tenía antecedentes penales, informó la Policía.

Al conductor del ómnibus se le realizó el examen de alcoholemia, que dio resultado cero.

La Fiscalía de Flagrancia de 14º turno dispuso la intervención de Policía Científica, toma de declaración al conductor y relevamiento de testigos, entre otras actuaciones.