Un siniestro de tránsito múltiple y en cadena dejó a las pasajeras de un taxi con lesiones leves, en avenida Italia y José Batlle y Ordóñez (ex Propios).
Choque múltiple y en cadena dejó a pasajeras de un taxi con lesiones leves, en avenida Italia y ex Propios
Un camión con una volqueta, un auto, un taxi y dos camionetas protagonizaron el accidente en la noche de este miércoles.
Un camión con una volqueta, un taxi, un auto y dos camionetas protagonizaron el accidente en la noche de este miércoles.
El taxi fue el que se llevó la peor parte porque fue chocado por atrás por un camión con una volqueta, y el mismo taxi, producto del impacto, chocó contra una camioneta.
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Las mujeres fueron derivadas a un centro de salud.
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