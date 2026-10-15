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Paro nacional de 24 horas y movilización de los funcionarios de salud pública hacia el edificio central de ASSE

El sindicato de funcionarios de salud pública realiza este jueves un paro de 24 horas en todo el país y se moviliza desde el hospital del Banco de Seguros del Estado hacia el edificio central de ASSE.

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El sindicato de funcionarios de salud pública (FFSP) realiza este jueves un paro de 24 horas en todo el país y se moviliza de mañana desde el hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE) hacia el edificio central de ASSE, en el ex Edificio Libertad.

El presidente del sindicato Martín Pereira dijo al programa Arriba Gente de Canal 10 que tras la movilización habrá un acto en las puerta de ASSE donde se plantearán los reclamos de los trabajadores.

El sindicato reclama que los funcionarios de salud pública puedan atenderse en el hospital del BSE.

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“Es un problema entre el Banco de Seguros y ASSE, y en el medio quedamos los funcionarios que no tenemos una buena atención”, dijo Pereira, que busca “recuperar el hospital del Banco para los funcionarios de ASSE”.

Entre los reclamos también está “el aumento de los salarios más sumergidos” en salud pública (ASSE) y la posibilidad de que eso se incluya en la Rendición de Cuentas del 2027.

Pereira aseguró que durante el paro se mantendrá la atención de pacientes en salas de urgencia y emergencia, así como los pacientes oncológicos y los internados en hospitales públicos.

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