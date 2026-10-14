Un siniestro de tránsito múltiple y en cadena dejó a las pasajeras de un taxi con lesiones leves, en avenida Italia y José Batlle y Ordóñez (ex-Propios).
Choque múltiple y en cadena dejó a pasajeras de un taxi con lesiones leves, en avenida Italia y ex-Propios
Un camión con una volqueta, un auto, un taxi y dos camionetas protagonizaron el accidente en la noche de este miércoles.
Un camión con una volqueta, un taxi, un auto y dos camionetas protagonizaron el accidente en la noche de este miércoles.
El taxi fue el que se llevó la peor parte porque fue chocado por atrás por un camión con una volqueta, y el mismo taxi, producto del impacto, chocó contra una camioneta.
Seguí leyendo
Operativo policial en Artigas terminó con la incautación de 2.000 cajillas de cigarrillos paraguayos valuadas en $ 680.000
Las mujeres fueron derivadas a un centro de salud.
Temas de la nota
Lo más visto
EN TORRE EJECUTIVA
Presidente Orsi anuncia en minutos inversión en energías renovables, lo hace junto a ministros y empresarios
PRESUNTAS IRREGULARIDADES
Ministerio de Turismo suspendió preventivamente a agencia de viajes tras denuncias de estafa a clientes
PRESIDENCIA, TORRE EJECUTIVA
Orsi anunció inversión privada de 5.700 millones de dólares en un centros de datos y en energía solar
EN SANTIAGO VÁZQUEZ, EX COMCAR
Mataron a un recluso en la cárcel; un preso dijo que fue por enfrentamiento entre integrantes de facciones criminales brasileñas
ANTEL TRABAJA EN SU RESTABLECIMIENTO
Dejá tu comentario