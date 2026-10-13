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"Pararse arriba del freno" y "poner en el medio una separación": exdirector de Unasev emitió recomendaciones tras siniestro en Malvín

Jorge Alfaro dijo a Subrayado que no va a haber más remedio que buscar una separación que haga que estas cosas no vuelvan a pasar.

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"Lo que sí está claro que hay una pérdida de adherencia y una falta de control del vehículo", explicó. Y agregó: "Lo primero que tenés que hacer cuando no dominas el auto, es pararte arriba del freno. La gente te va a decir que si tocas el freno volcás, no sé quién lo dijo algún día y es no saber. El auto vuelca si se tranca contra algo".

Según Alfaro, perder el dominio de un auto es no saber qué hacer o que las situaciones del pavimento te lleven a eso. Además, comentó que los conductores no manejan demasiado bien en piso seco y tampoco en piso mojado, a lo que se le suma el tema de la adherencia.

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El exdirector de la Unidad Nacional de Seguridad Vial dijo que habría que darle rugosidad al pavimento, poner en el medio una separación, que los neumáticos lisos no se controlan, además de haber vehículos con carencias conductivas. "Esto es física pura", destacó.

"Pienso que no va a haber más remedio que buscar una separación que haga que estas cosas no vuelvan a pasar", afirmó.

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