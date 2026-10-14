Asamblea General aprobó el proyecto de resolución del FA, que obtuvo mayoría luego de que Cabildo Abierto se retirara de sala

La Asamblea General trató este miércoles la investigación parlamentario que hubo entorno al caso Cardama. Allí, se aprobó el proyecto de resolución del oficialismo, que obtuvo mayoría en sala luego de que los legisladores de Cabildo Abierto se retiraron de sala. Era uno de los cuatro que estaban en tratativa y se aprobaba por mayoría simple de los presentes.

El argumento de los cabildantes para retirarse de sala fue que el informe que elaboraron desde su partido no contemplaba la información confidencial que trasladó al Parlamento el Ministerio de Defensa, porque entendían que no había garantías de que esa información no se pudiera filtrar. En esa línea, resolvieron que no debían incidir en la votación de los demás informes -el del Frente Amplio, el de los partidos de la coalición y el de Identidad Soberana-.

La salida de Cabildo Abierto fue cuestionada por la coalición. El diputado del Partido Colorado, Adrián Juri, pidió la palabra para pedir un cuarto intermedio e ir a buscar a los diputados cabildantes. Que "vengan a votar, así dan la cara, como todos los que estamos acá", dijo. Su pedido fue rechazado por la Asamblea.

El proyecto aprobado señala que se remita la documentación recabada en la Comisión Especial a la Fiscalía Letrada Penal de Delitos Económicos y Complejos y que "se remita a la Fiscalía General de la Nación el Informe en mayoría presentado por la Comisión Especial, creada por resolución de 23 de febrero de 2026, que investigó y analizó el proceso de adquisición de patrulleros oceánicos, a efectos de poner en su conocimiento los hechos y actos con apariencia delictiva que se detallan en el cuerpo del mismo, solicitando que se disponga su investigación por parte de la Fiscalía Letrada Penal competente, y se determinen las eventuales responsabilidades penales que pudieren corresponder los participes Involucrados, funcionarios públicos y particulares, nacionales y extranjeros".

El senador oficialista Nicolás Viera se refirió al empresario Cardama y aseguró que "ha sido el único que no ha contribuido en lo más mínimo al desarrollo de la comisión investigadora". También habló del gobierno anterior: "El Parlamento tiene que rendirle cuentas a quienes ejerciendo el Poder Ejecutivo comprometieron el patrimonio de los uruguayos".

"Toda esta farsa montada de recisión del contrato tiene una única intencionalidad, que es política y electoral, que es dañar al gobierno de la Coalición Republicana, al presidente de la República y a quienes ejercimos responsabilidades de gobierno. No hay otra", afirmó casi al final de la sesión, el senador Javier García, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno anterior.