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Operativo policial en Artigas terminó con la incautación de 2.000 cajillas de cigarrillos paraguayos valuadas en $ 680.000

Los efectivos interceptaron a un vehículo que descargó bultos en una vivienda y luego inspeccionó una casa donde encontró 1.000 cajillas más.

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Un operativo policial en Artigas permitió la incautación de 2.000 cajillas de cigarrillos paraguayos y la imputación de un hombre.

La Dirección Nacional de Aduanas valoró lo incautado en $ 680.000.

Efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa estaban instalando un puesto de control vehicular en la zona de puerto cuando observaron una camioneta negra que ingresaba a la ciudad a través del puente de La Concordia, en actitud sospechosa.

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El vehículo se detuvo brevemente en una vivienda de la calle Héctor Vasconcellos, donde se descargaron varios bultos y luego continuó la marcha, pero fue interceptada.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron dos bolsas con 1.000 cajas de cigarrillos y un teléfono celular.

El conductor, de 45 años, fue imputado por la presunta comisión de un delito de contrabando; como medida cautelar cumplirá prisión preventiva por un plazo de 120 días, mientras continúa la investigación.

A partir de las tareas de inteligencia, los investigadores lograron establecer la posible participación de un segundo hombre, de 24 años. La Justicia le impuso la fijación de domicilio.

En una inspección la Policía incautó dentro de un auto 1.000 cajillas de cigarrillos, también de procedencia paraguaya, cuyo valor fue estimado en $ 220.000.

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