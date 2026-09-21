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MONTEVIDEO

Choque múltiple en una esquina con semáforo dejó una persona lesionada en Cordón

Tres vehículos estuvieron involucrados en el siniestro y ahora investigan para determinar cuál no respetó la luz roja.

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Choque múltiple entre un auto y dos camionetas en el barrio Cordón. Una persona resultó con lesiones, pero está fuera de peligro.

El siniestro ocurrió en la tarde de este lunes, en Arenal Grande y Uruguay. Uno de los vehículos, que resultó con mayores daños, es una camioneta Fiat Fiorino, y terminó casi encima de la vereda.

Se trata de una esquina con semáforos y la investigación buscará determinar cuál de los vehículos no respetó la luz roja.

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