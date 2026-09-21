Choque múltiple entre un auto y dos camionetas en el barrio Cordón. Una persona resultó con lesiones, pero está fuera de peligro.
Choque múltiple en una esquina con semáforo dejó una persona lesionada en Cordón
Tres vehículos estuvieron involucrados en el siniestro y ahora investigan para determinar cuál no respetó la luz roja.
El siniestro ocurrió en la tarde de este lunes, en Arenal Grande y Uruguay. Uno de los vehículos, que resultó con mayores daños, es una camioneta Fiat Fiorino, y terminó casi encima de la vereda.
Se trata de una esquina con semáforos y la investigación buscará determinar cuál de los vehículos no respetó la luz roja.
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