Un accidente de tránsito fatal ocurrió este domingo a las 12:20 en el kilómetro 25 de la ruta 102, cerca de la Escuela Técnica de Aeronáutica, en Canelones. Fue un choque frontolateral entre una moto y un auto.
Choque entre moto y auto dejó un joven de 26 años fallecido en ruta 102
El accidente ocurrió en el kilómetro 25 de la ruta 102, cerca de la Escuela Técnica de Aeronáutica.
Como consecuencia del impacto, murió en el lugar el conductor de la moto, un joven de 26 años que circulaba hacia el este y era el único ocupante.
El auto, que era conducido por un hombre de 70 años, intentaba cruzar la ruta desde calle Los Aromos. El conductor resultó ileso y el examen de alcoholemia dio resultado cero.
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