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tránsito

Choque entre moto y auto dejó un joven de 26 años fallecido en ruta 102

El accidente ocurrió en el kilómetro 25 de la ruta 102, cerca de la Escuela Técnica de Aeronáutica.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Un accidente de tránsito fatal ocurrió este domingo a las 12:20 en el kilómetro 25 de la ruta 102, cerca de la Escuela Técnica de Aeronáutica, en Canelones. Fue un choque frontolateral entre una moto y un auto.

Como consecuencia del impacto, murió en el lugar el conductor de la moto, un joven de 26 años que circulaba hacia el este y era el único ocupante.

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Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

El auto, que era conducido por un hombre de 70 años, intentaba cruzar la ruta desde calle Los Aromos. El conductor resultó ileso y el examen de alcoholemia dio resultado cero.

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