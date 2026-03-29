Choque entre moto y auto dejó un joven de 26 años fallecido en ruta 102

Foto: Policía Caminera. Foto: Policía Caminera.

Un accidente de tránsito fatal ocurrió este domingo a las 12:20 en el kilómetro 25 de la ruta 102, cerca de la Escuela Técnica de Aeronáutica, en Canelones. Fue un choque frontolateral entre una moto y un auto.

Como consecuencia del impacto, murió en el lugar el conductor de la moto, un joven de 26 años que circulaba hacia el este y era el único ocupante.

canelones-accidente-caminera Foto: Policía Caminera. El auto, que era conducido por un hombre de 70 años, intentaba cruzar la ruta desde calle Los Aromos. El conductor resultó ileso y el examen de alcoholemia dio resultado cero.

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