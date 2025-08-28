Choque frontal entre dos vehículos en ruta 8 dejó a uno de los conductores politraumatizado

Un hombre de 28 años resultó politraumatizado tras un choque frontal entre dos vehículos ocurrido pasado el mediodía de este jueves a la altura del kilómetro 277 de la ruta 8 en el departamento de Treinta y Tres.
El siniestro de tránsito ocurrió pasado el mediodía de este jueves a la altura del kilómetro 277 de la ruta 8 en el departamento de Treinta y Tres.
Una camioneta circulaba hacia el sur conducida por una mujer de 28 años, quien llevaba un niño de 3 años como acompañante. En sentido contrario, iba un hombre de 28 años en un auto.
Por causas que se investigan, ambos vehículos chocaron de frente. Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos, mientras que el conductor del auto sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital de Treinta y Tres.
La prueba de alcohol en sangre a los dos conductores dio resultado cero, informó Policía Caminera.
