Un choque frontal, entre dos camiones, ocurrió en la tarde de este lunes en el camino Carlos A. López, en Puntas del Miguelete, Montevideo. Como consecuencia, uno de los conductores resultó herido grave, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.
Choque frontal entre dos camiones en Puntas del Miguelete deja a uno de los conductores herido grave
El accidente de tránsito ocurrió en Puntas del Miguelete, sobre el camino Carlos A. López. Una mujer también resultó herida, pero leve.
El herido, de 48 años, era quien conducía el camión de mediano porte, que terminó volcado. Tiene heridas en una pierna y se encuentra internado. Una mujer que viajaba con él resultó herida leve.
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En tanto, el conductor del camión de porte grande, resultó ileso.
Un testigo dijo que el camión mediano cambió de senda y chocó de frente al otro vehículo. Ese relato será confirmado o descartado luego de las pericias que hará Policía Científica, que trabajó en el lugar. También acudió Bomberos para rescatar a las víctimas.
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