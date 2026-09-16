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Accidente fatal

Choque frontal en Colonia deja una mujer de 53 años fallecida, informa Policía Caminera

El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles en Camino Paso Molles, cerca de ruta 50, en Colonia.

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Un choque frontal resultó con consecuencias fatales este miércoles de mañana en Camino Paso Molles, cerca de ruta 50, en el departamento de Colonia.

De acuerdo con información primaria otorgada por Policía Caminera, el choque fue frontal entre una camioneta y un auto. La conductora de este último vehículo, de 53 años, murió en el lugar.

Caminera acudió al lugar sobre las 10:15 debido a la proximidad del evento; sin embargo, aclaró que se trata de un accidente en jurisdicción departamental y no en ruta.

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El conductor del otro vehículo involucrado tiene 30 años y la prueba de alcoholemia dio cero.

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