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SINIESTRO DE TRÁNSITO

Choque de dos vehículos y vuelco en el cruce con semáforos de bulevar España y Roque Graseras en Pocitos

Uno de los conductores no respetó la señalización de tránsito y provocó el siniestro de tránsito. El análisis de las cámaras determinará las responsabilidades del caso.

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Un choque entre dos vehículos y el vuelco de uno de ellos se produjo este sábado de tarde en el cruce con semáforos de bulevar España y Roque Graseras, en Pocitos.

Uno de los conductores no respetó la señalización de tránsito y provocó el siniestro de tránsito. El análisis de las cámaras de videovigilancia y de tránsito determinará las responsabilidades del caso.

El siniestro no dejó personas lesionadas de gravedad. El conductor de uno de los vehículos fue dado de alta en el lugar, mientras que la peor parte fue para quienes iban en el vehículo que terminó volcado sobre una de sus laterales. Su conductora fue dada de alta en el lugar, pero su acompañante fue derivada a un centro asistencial, donde se le diagnosticó traumatismos leves.

una mujer y un nino estaban en la vereda, esperando cruzar, cuando fueron chocados por un omnibus
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Una mujer y un niño estaban en la vereda, esperando cruzar, cuando fueron chocados por un ómnibus

Los vehículos permanecían pasadas las 20 horas de este sábado en el lugar, lo que provocó que el tránsito estuviera congestionado en la zona.

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