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PRESIDENTE DE ANEP

Caggiani sobre camioneta donada por Orsi: "Estamos haciendo los trámites, cuando tengamos novedades vamos a informar"

El presidente de ANEP dijo que están haciendo el papeleo y que cuando el vehículo esté funcionando y en el lugar correspondiente van a informar.

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El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, habló de las gestiones que esta realizando ANEP por la camioneta donada al organismo por el presidente Yamandú Orsi.

"Estamos haciendo los trámites para hacernos de la camioneta, registrarla a nombre de ANEP, todo ese papeleo. Cuando tengamos novedades vamos a informar, cuando esté funcionando ya esa camioneta en el lugar que corresponde", dijo Caggiani.

El Presidente de la Republica anunció que cedió el vehículo tras aclarar que no cometió ninguna ilegalidad y remarcó que con la entrega de la camioneta a ANEP busca cortar con la polémica generada en las ultimas semanas.

Orsi destacó que la camioneta puede ser utilizada para el traslado de niños a centros educativos, especialmente en el interior del país.

La Administración Nacional de Educación Pública días pasados aprobó por unanimidad la donación de la camioneta Hyundai Santa Fe, tras la polémica por la compra con un descuento de 25.000 dólares; el primer mandatario anunció la donación para el traslado de escolares.

Fuentes de la ANEP dijeron a Subrayado que el tema no se debatió a la interna, solamente se recibió el ofrecimiento y se aprobó, ya que es común que la ANEP reciba donaciones de todo tipo, incluido inmuebles, obras de artes y muebles.

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