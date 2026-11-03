Un turista de nacionalidad india murió y otra persona resultó herida este martes 3 de noviembre, cuando dos helicópteros chocaron durante una maniobra de aterrizaje en la región del Everest, en Nepal.
Chocaron dos helicópteros en el monte Everest: al menos un turista murió y otro resultó herido
Las aeronaves chocaron cuando intentaban aterrizar en un helipuerto ubicado a unos 4.300 metros de altitud, en la región del Everest.
El accidente ocurrió a las 8:11, hora local (22:55 del lunes en Uruguay), en el helipuerto de Pheriche, situado a unos 4.300 metros de altitud, cerca del campamento base del Everest.
La persona herida es un turista de nacionalidad neozelandesa. Los pilotos de ambas aeronaves también estuvieron involucrados en el accidente, según informaron las autoridades locales.
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Los helicópteros pertenecían a dos compañías privadas: Fishtail Air y Dynasty Air.
Un video que registró el accidente aéreo muestra a varias personas a pocos metros, mientras ambas aeronaves intentaban aterrizar.
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