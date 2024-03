Chinches de agua: las recomendaciones de un experto sobre qué hacer frente a estos insectos

La aparición masiva de chinches de agua responde a un aumento de la población aunque se desconoce el porqué del fenómeno. Pueden picar a personas para defenderse pero solo provocan dolor. No transmiten enfermedades, aseguró el profesor.

Suelen pasar toda su vida dentro del agua dulce. “Vienen de ríos desde Brasil, Argentina. Nosotros acá en Uruguay compartimos estos bichos desde allá”, explicó.

“La recomendación es que no utilicemos insecticidas porque no son perjudiciales para nosotros. No transmiten ninguna enfermedad, tampoco van a perjudicar a un animal o una planta, por lo que no hay razón para controlarlos”, aseguró.