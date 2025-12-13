Chile celebra este domingo una nueva jornada electoral clave, en la que los ciudadanos concurren a las urnas para definir autoridades en un proceso que es seguido con atención tanto a nivel interno como regional. Se trata de elecciones de carácter obligatorio, lo que anticipa una alta participación, en un contexto marcado por el debate sobre seguridad, economía y el rumbo político del país.
Chile vota este domingo en una elección clave para el escenario político
La elección permitirá medir el equilibrio de fuerzas entre oficialismo y oposición y anticipar el clima político de los próximos meses. El voto es obligatorio.
La campaña estuvo atravesada por una fuerte polarización y por el desgaste del oficialismo, que llega a esta instancia con niveles de aprobación bajos, mientras que la oposición buscó capitalizar el descontento ciudadano.
Los temas de delincuencia, migración y costo de vida dominaron la agenda, desplazando a otros asuntos estructurales que habían sido centrales en ciclos electorales anteriores.
Estos comicios son vistos como un termómetro político para el gobierno de Gabriel Boric, ya que permitirán medir el respaldo real a su gestión y a las fuerzas que lo acompañan en el Congreso. Los resultados podrían reconfigurar el equilibrio de poder y condicionar la segunda mitad del mandato presidencial, especialmente en materia de reformas y gobernabilidad.
Serán miles de locales de votación habilitados en todo el país y un amplio operativo de seguridad. Las autoridades llamaron a participar de forma informada y ordenada, en una elección que se espera extensa.
Los primeros resultados comenzarán a conocerse una vez cerradas las mesas, y se prevé que durante la noche del domingo ya haya tendencias claras. El escenario que surja de las urnas será determinante para el clima político chileno en los próximos meses y para la relación entre el Ejecutivo y el resto del sistema político.
