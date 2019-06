Chile dejó afuera a Colombia por penales y se está en semifinales

En un partido muy disputado y entretenido, Chile, actual bicampeón, logró concretar dos veces el arco de David Ospina, pero ambas acciones fueron anuladas por el VAR.

La primera por un fuera de juego de Alexis Sánchez en una jugada que acabó en gol de Charles Aránguiz (16) y la segunda por una mano de Guillermo Maripán antes de que Arturo Vidal mandara la pelota a la red (72).

Ambos onces hicieron gala de garra y disputa durante los noventa minutos, pero debido a las anulaciones por el VAR y a las pocas chances de gol del equipo Colombiano, el 0-0 final los llevó a definir el pasaje a semifinales por penales.

Los chilenos hicieron marca perfecta desde el punto blanco, con goles de Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez.

Por Colombia erró el último tiro William Tesillo, luego de que James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona y Yerry Mina hubieran marcado.

Chile seguirá en la defensa de su título en semifinales ante el ganador del duelo entre Uruguay y Perú.

Colombia, que se regresará a casa sin haber recibido gol, no pudo derrotar la paternidad histórica de los chilenos en la competición, a quienes no gana desde 2011 y no ha vencido nunca en eliminaciones directas.