Charles Carrera sobre caso Marset: "Todavía falta investigar la causa de la destrucción de los documentos públicos"

El senador se refiere a lo que dijo en Fiscalía la ex vicecanciller Carolina Ache acerca de una reunión que mantuvo junto al ex subsecretario del Interior Guillermo Maciel en Torre Ejecutiva, con el ex asesor presidencial Roberto Laffluf, y en la que se discutió la destrucción de los mensajes entre ambos y que daban cuenta del conocimiento que tenían entonces de que Marset era un narco “peligroso y pesado”. Esa fue la descripción que hizo Maciel en un mensaje enviado a Ache cuando se enteraron que Marset tramitaba desde Dubai el pasaporte uruguayo para poder salir de Emiratos Árabes Unidos, donde estaba detenido por ingresar con documentos falsos.