Cesa advertencia naranja y se mantiene amarilla por tormentas y lluvias para siete departamentos

Cesó la advertencia de color naranja pero se mantiene la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, que rige en principio hasta las 18:50 horas de este lunes.

"Depresión atmosférica comienza a afectar el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", informó el Instituto Uruguayo de Meteorología en un comunicado.

Artigas : Todo el departamento.

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Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo y Tres Islas.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Rincón.