Cerro lo empató rápido: villeros y mirasoles empatan 1-1 en el Tróccoli por el Torneo Clausura

Cerro y Peñarol se enfrentan este sábado por la séptima fecha del Torneo Clausura , en un partido que tiene al equipo local buscando puntos para alejarse de la zona de descenso y al aurinegro defendiendo el liderazgo de la Tabla Anual, que comparte con Racing.

El partido es arbitrado por Leodán González, con Nicolás Tarán y Marcos Rosamen como asistentes. Andrés Martínez es el cuarto árbitro y Antonio García y Yimmy Álvarez están a cargo del VAR.

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En vivo | Cerro 1 - Peñarol 1

La primera llegada clara del encuentro fue de Cerro en el primer minuto. Peñarol comenzó impreciso, no ha encontrado la tenencia de la pelota en los primeros minutos.

A los 13 minutos, Matías Arezo abrió el marcador y puso en ventaja al carbonero.

A los 26 minutos, Emiliano Rodríguez aprovechó un error del argentino Germán Pezzella en la salida y empató el partido.

Final del primer tiempo. Villeros y mirasoles empatan 1-1. Los goles fueron anotados por Matías Arezo (13') y Emiliano Rodríguez (26').

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Titulares

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Cerro no publicó su lista de jugadores titulares.

Antecedentes y otros datos

Por la sanción que cumple Peñarol tras el clásico, sus hinchas no pueden ingresar al Tróccoli. Además, por antecedentes de conflictos, el Ministerio del Interior recomendaba habitualmente que el público aurinegro no concurriera al estadio de Cerro.

Los dos llegan tras ganar 3-1. Peñarol derrotó a Albion en el Estadio Centenario con goles de Leonel Jaime, Lucas Ferreira y Nicolás Fernández. Cerro venció a Progreso en el Parque Paladino con dos goles de Augusto Cambón y uno de Jairo Amaro.

La última vez que se enfrentaron fue el 7 de junio, también en el Tróccoli, por el Torneo Intermedio. Peñarol ganó 1-0 con gol de Abel Hernández.