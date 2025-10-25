RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA LIGA URUGUAYA

Cerro le ganó a Peñarol en el Tróccoli 2 a 0, y si el domingo gana Nacional se asegura la Anual

Peñarol perdió con Cerro en su visita al Tróccoli y en la Anual está 4 puntos abajo de Nacional. Si el tricolor gana este domingo le saca 7, cuando quedarán 6 puntos por jugar.

Peñarol - Cerro. FocoUy

Peñarol - Cerro. FocoUy

Peñarol . Cerro. FocoUy

Peñarol . Cerro. FocoUy

Peñarol perdió este sábado de tarde con Cerro en el estadio Luis Tróccoli por la fecha 13 del Clausura.

Cerro abrió el marcador en el primer tiempo con un gol de cabeza de Enzo Larrosa tras cobrar un tiro libre desde la derecha.

En el segundo tiempo Ignacio Neira amplió la ventaja con un gol de tiro libre. Y así terminó el partido, bajo lluvia, y sin hinchas de Peñarol por sanción.

Foto: Subrayado, estadio Luis Triccoli, Cerro.
Seguí leyendo

Cerro-Peñarol: Interior dice que el Tróccoli está en zona de "incidencia delictiva bastante compleja"

El equipo de Diego Aguirre quedó con 72 puntos en la Anual, y si Nacional (76) gana este domingo le sacará 7 de diferencia, cuando quedarán 6 por jugar.

De esta forma Nacional se aseguraría la Anual y un lugar en la definición del Campeonato Uruguayo.

En el Clausura, Peñarol sigue con 29, arriba de Nacional por 5 puntos. Cerro llegó a 22.

Titulares, Peñarol:

image

Titulares, Cerro:

image

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Informe de Facultad de Arquitectura indica que en 2030 habrá 10 mil personas en situación de calle en Montevideo
MONTEVIDEO

Hallan electrocutado a un hombre frente a un transformador de UTE en Paso Molino
Kilómetro 16 de ruta 1

Conductor de un auto despistó en ruta 1 y murió tras volcar y chocar contra una alcantarilla
ENTRE LOS DETENIDOS HAY UN EDIL

Seis detenidos en Salto, entre ellos un edil, ante la presunción de que asaltarían un boliche durante fiesta de Halloween
Federación Uruguaya de la Salud

Actual secretario general de la FUS dijo que expulsión de Bermúdez es "medida ejemplarizante" y prevén denuncia formal

Te puede interesar

El edil de Salto al momento de ser detenido. Foto: compartida con el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos. video
ENTRE LOS DETENIDOS HAY UN EDIL

Seis detenidos en Salto, entre ellos un edil, ante la presunción de que asaltarían un boliche durante fiesta de Halloween
Robo piraña. Foto: archivo Subrayado.
MONTEVIDEO

Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos rompieron vidrieras y robaron decenas de joyas
Domingo de elecciones legislativas claves en Argentina: Milei busca aumentar presencia en el Congreso video
EL CONGRESO RENUEVA PARTE DE SUS LEGISLADORES

Domingo de elecciones legislativas claves en Argentina: Milei busca aumentar presencia en el Congreso

Dejá tu comentario