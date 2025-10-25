Cerro le ganó a Peñarol en el Tróccoli 2 a 0, y si el domingo gana Nacional se asegura la Anual

Peñarol perdió este sábado de tarde con Cerro en el estadio Luis Tróccoli por la fecha 13 del Clausura .

Cerro abrió el marcador en el primer tiempo con un gol de cabeza de Enzo Larrosa tras cobrar un tiro libre desde la derecha.

En el segundo tiempo Ignacio Neira amplió la ventaja con un gol de tiro libre. Y así terminó el partido, bajo lluvia, y sin hinchas de Peñarol por sanción.

El equipo de Diego Aguirre quedó con 72 puntos en la Anual, y si Nacional (76) gana este domingo le sacará 7 de diferencia, cuando quedarán 6 por jugar.

De esta forma Nacional se aseguraría la Anual y un lugar en la definición del Campeonato Uruguayo.

En el Clausura, Peñarol sigue con 29, arriba de Nacional por 5 puntos. Cerro llegó a 22.

Titulares, Peñarol:

image

Titulares, Cerro: