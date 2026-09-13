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APEGO TRANSITORIO

Centro Ágape convoca para participar del Programa "Familia Amiga" para colaborar con niños al cuidado de INAU

La familia amiga cuida del niño por un período esperado de hasta un año, pero depende del proceso personal de cada menor.

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El Centro Ágape convoca a familias para participar del Programa “Familia Amiga” y personas que quieran colaborar de forma afectiva con los niños que están al cuidado del INAU.

El centro acompaña a bebés, niños de hasta 4 años mientras se define su situación familiar: la revinculación con la familia de origen o la declaración de adoptabilidad.

La coordinadora del centro, Nadia López, dijo a Subrayado que en estos momentos INAU valora a unas 6 familias, pero necesitan 15 para poder iniciar.

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"Tienen que tener por lo menos 25 años, capacidad de tener sus propios ingresos. Si bien hay una prestación económica asociada al cuidado de estos niños y niñas, tiene que tener capacidad de cuidado y el deseo de poder sumarse y colaborar", destacó.

Los participantes no pueden estar en lista para adoptar.

Por su parte, el coordinador general Juventud para Cristo, Fernando Rodríguez, comentó que en la medida que la persona interesada demuestre a partir de una serie de herramientas técnicas que tiene capacidad de cuidado, entra en el sistema.

Desde el centro promueven el término apego transitorio saludable para representar el máximo vínculo que se pueda generar en un período que tiene un final que estará determinado por los plazos de la solución familiar definitiva del menor.

La familia amiga cuida del niño por un período esperado de hasta un año, pero depende del proceso personal de cada menor.

Los interesados pueden comunicarse al 092 885 533 o a través del Instagram: @centroagapejpc

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