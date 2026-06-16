Ceibal y ANEP ofrecen herramientas de inteligencia artificial para docentes

Ceibal y ANEP anunciaron nuevas herramientas de inteligencia artificial para uso docente. La propuesta permitirá acceder a un entorno institucional que incluye aplicaciones de IA y otros servicios digitales pensados para el ámbito educativo.

“Estamos hablando principalmente de Gemini y Notebook LM, que son herramientas de la suite de Google de inteligencia artificial generativa. Nosotros estamos viendo que los docentes ya están usando estas herramientas en el aula. De esta manera les damos un entorno que genera garantías en cuanto a la privacidad de los datos que ponen, que no se usan para entrenar modelos, en cuanto a cómo funcionan y viene acompañado de toda una propuesta formativa”, explicó Fiorella Haim, presidenta de Ceibal.

En diciembre realizaron un estudio en el que se conoció que 75% de los docentes utilizan ya la IA, pero “solo 35% se sentían seguros y cómodos con cómo funcionaba”.

El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, dijo que este paso es inédito y que ANEP hará un monitoreo del impacto de estas nuevas estas herramientas. CAGGIANI IA

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